EE.UU. afirma que le otorgará un visado a Flávio Bolsonaro y su familia: Lula califica de "vergonzosa" la salida

En medio de la incertidumbre sobre el paradero del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos expedirá visados ​​para el senador y su familia y les permitirá la entrada en el país.

Este martes venció el plazo establecido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que el parlamentario entregara sus pasaportes a las autoridades y con eso evitar que se marchara del país, donde está siendo investigado por presunto lavado de dinero.

Pasado el plazo, se informó que los pasaportes de Bolsonaro —incluido su pasaporte oficial, obtenido por su condición de senador de la República— fueron cancelados.

Por su parte, la Policía Federal señaló que estaba verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió del país.

La agencia Reuters citando a dos fuentes anónimas afirmó que Bolsonaro abandonó el país con destino a EE.UU.

Un asesor de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, le dijo a BBC Mundo que el senador llegó a EE.UU., pero no ofreció más detalles.