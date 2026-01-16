EE.UU. advierte en la ONU que Trump evalúa "todas las opciones para detener la masacre" en Irán

El embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, Mike Waltz, ha reiterado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el presidente Donald Trump está barajando "todas las opciones para detener la masacre" de manifestantes en Irán, donde han muerto más de 3.400 personas.

"El presidente Trump es un hombre de acción, no un hombre de palabrería interminable como vemos en Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería saberlo mejor que los líderes del régimen iraní", ha declarado durante una sesión en la que ha insistido en que "Trump y Estados Unidos respaldan al valiente pueblo de Irán".

Waltz ha defendido este respaldo como una "responsabilidad" de "todos", tras advertir al grupo de 15 países de que "el nivel de violencia (y) de represión que el régimen iraní ha desatado contra sus propios ciudadanos tiene repercusiones para la paz y la seguridad internacionales".

En este sentido, ha rechazado que la crisis desatada en Irán sea un asunto interno, un argumento esgrimido por Teherán del que ha dicho que "es absolutamente erróneo y falso", al acusar a las autoridades de este país de financiar a grupos armados, sus programas nucleares y los de misiles "en lugar de cubrir las necesidades básicas" de su pueblo.

"Todos deberían preguntarse, todos los que estamos sentados aquí hoy, ¿cuántas personas están muertas, cuántas personas están heridas, mutiladas y maltratadas en Oriente Próximo, en Israel, en Gaza, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Irak, incluso en Venezuela, debido al apoyo del régimen al terrorismo como el mayor estado patrocinador?", ha declarado.

El representante permanente de Estados Unidos ante el organismo multilateral ha señalado al Ejecutivo iraní como "el único responsable de la miseria económica del pueblo iraní y de la represión de su libertad" y en este sentido ha rechazado que las "protestas son un complot extranjero para preparar el terreno para una acción militar", un extremo denunciado en los últimos días por Teherán.

"Irán dice estar dispuesto al diálogo, pero sus acciones demuestran lo contrario. Todo el mundo debe saber que el régimen está más débil que nunca y, por lo tanto, está difundiendo esta mentira debido al poder del pueblo iraní en las calles. Tienen miedo. Temen a su propio pueblo", ha considerado Waltz.

