Donald Trump y Delcy Rodríguez sostuvieron histórico encuentro en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron un "histórico" encuentro a puertas cerradas en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York.

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes desde la llegada de Rodríguez al poder, luego de la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, desde Caracas, el 3 de enero de 2026, por parte de la Fuerza Delta de Estados Unidos.

"Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad", anunció la mandataria venezolana.

El encuentro se produjo tras la llegada, el día anterior, de la representante venezolana a Nueva York, con motivo de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, hito que Caracas ha presentado como un logro para la diplomacia venezolana.

Está previsto que Rodríguez pronuncie su discurso este jueves ante el pleno del organismo internacional. La visita de la autoridad venezolana a Estados Unidos se desarrolla, además, en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington.

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