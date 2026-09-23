Argentina reafirma soberanía sobre las Malvinas ante la ONU y responde a Reino Unido

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, reafirmó ante Naciones Unidas la soberanía del país trasandino sobre las islas Malvinas, en respuesta directa al primer ministro británico, Andy Burnham, quien horas antes había prometido defender el derecho del archipiélago a "permanecer británico".

Quirno recordó que las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes "son parte integrante del territorio nacional argentino" y denunció que se encuentran "ilegalmente ocupadas" por Reino Unido desde enero de 1833, cuando sus fuerzas expulsaron a las autoridades "legítimamente establecidas".

En este sentido, el jefe de la diplomacia argentina instó a Londres a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una "solución pacífica y duradera" a la disputa, tal como establece la resolución 2065 de Naciones Unidas, y pidió al Gobierno británico "cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización".

Asimismo, Quirno exigió a Reino Unido que se abstenga de introducir modificaciones unilaterales en la región que puedan agravar la controversia. El ministro recordó que la resolución 3149 de la Asamblea General, que en pocos días cumplirá 50 años, prohíbe expresamente adoptar este tipo de medidas mientras el proceso recomendado por Naciones Unidas permanezca pendiente.

"Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas", sentenció.

La respuesta de Buenos Aires se produjo después de que Burnham utilizara su intervención ante ONU para reivindicar el liderazgo global de Reino Unido y su defensa de la Carta de las Naciones Unidas. El primer ministro aseguró que su país se mantendrá "firme ante cualquier amenaza y desafío a la ley", apuntando no solo a Rusia, sino también a otros Estados.

"Esto incluye allí donde amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como las islas Falkland", afirmó Burnham en alusión a las Malvinas.

Este cruce diplomático se enmarca en un renovado impulso del histórico reclamo de soberanía por parte del Gobierno argentino de Javier Milei. La tensión ha aumentado particularmente durante las últimas semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara recientemente que podría revisar el apoyo de Washington a Londres respecto de esta disputa territorial.

PURANOTICIA