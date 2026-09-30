Donald Trump ordena reemplazar término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en comunicaciones oficiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para que todos los organismos del Gobierno federal cambien el término "inteligencia artificial" y su acrónimo "IA" por "superinteligencia" y "SI" en toda comunicación oficial, documentos públicos, sitios web e informes.

La medida, que no afecta las normas ni los contratos que ya se encuentran vigentes, otorga un plazo de 60 días al asesor presidencial para Ciencia y Tecnología para presentar una propuesta legislativa que establezca una definición federal del nuevo término.

En el texto de la orden, Trump justificó el cambio argumentando que las capacidades de los sistemas actuales "van mucho más allá de imitar o automatizar aspectos discretos de la inteligencia humana" y que cada vez más "representan no simplemente inteligencia artificial, sino una nueva era de superinteligencia".

La medida se produce horas después de que el mandatario reuniera en la Casa Blanca a casi dos docenas de líderes tecnológicos de Silicon Valley para debatir sobre los riesgos asociados al desarrollo de esta tecnología.

Según Bloomberg, el cambio de nombre busca revertir la percepción negativa que ha ido creciendo en Estados Unidos en torno a la inteligencia artificial, en medio de cuestionamientos relacionados con el aumento del costo de la electricidad y el temor a la pérdida de empleos.

En paralelo a la orden ejecutiva, la Casa Blanca difundió un comunicado conjunto firmado por Trump y los directivos de algunas de las principales empresas del sector, entre ellos Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, de OpenAI; Elon Musk, de X; y Jensen Huang, de Nvidia.

En el documento, los firmantes se comprometen a aplicar cuatro capas de controles y auditorías sobre sus modelos, incluyendo controles internos relacionados con ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; la creación de equipos internos de supervisión; la contratación de auditores externos independientes; y la designación de un comité independiente del consejo de administración de cada empresa para supervisar el conjunto del proceso.

Los firmantes reconocieron que estas medidas podrían trasladarse posteriormente a leyes o regulaciones. Además, aseguraron que implementar estos controles y auditorías es "fundamental" para garantizar un "futuro seguro para todos" y se comprometieron a aplicar estas medidas en sus respectivas empresas.

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