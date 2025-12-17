Donald Trump no se pronunció sobre Venezuela en su mensaje a la nación desde la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso a la nación desde la Casa Blanca, donde no se pronunció sobre Venezuela.

El líder republicano no anunció ninguna medida respecto de la lucha contra los carteles de narcotráfico, y tampoco contra el país.

En medio de la tensión con Nicolás Maduro, existía enorme expectativa respecto a su discurso nocturno, incluso se rumoreó un posible anuncio de guerra, pero no sucedió.

Cabe señalar que incluso abordó someramente la guerra contra el narcotráfico en la frontera sur del país.

El mensaje a la nación de Trump había creado gran expectación luego de que el periodista conservador y cercano al mandatario, Tucker Carlson, asegurara que en su alocución anunciaría el inicio de una guerra con Venezuela, según le habría informado un miembro del Congreso.

(Imagen: Doug Mills - AP)

