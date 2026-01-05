Donald Trump no descarta realizar una intervención militar en Colombia: "Suena bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que le "suena bien" la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en Venezuela, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Me suena bien, y a mucha gente, sí", respondió el republicano al ser preguntado por su disposición a repetir la operación contra Maduro en el país vecino que preside Gustavo Petro, con quien ha tenido múltiples enfrentamientos.

Para Trump, Colombia "está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos". "Tiene molinos y fábricas de cocaína", agregó, indicando que "no va a seguir haciéndolo mucho tiempo".

CUBA "ESTÁ A PUNTO DE CAER"

En cuanto a una reedición de la incursión en Cuba, el Mandatario estadounidense aseguró que el país insular "está a punto de caer", ya que "obtenían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano, y no están recibiendo nada".

"Creo que simplemente va a caer. No creo que tomemos ninguna medida", sostuvo, insistiendo en que "se está hundiendo" y añadiendo que "muchos cubanoamericanos estarán muy contentos con esto".

En medio de sus palabras sobre Cuba se ha pronunciado también el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien respaldó a Trump incidiendo en que "la economía era toda venezolana", agregando que el equipo de seguridad de Maduro era cubano, en unas declaraciones simultáneas al anuncio de Cuba de la muerte de 32 de sus militares en el marco de la operación estadounidense en Venezuela. El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que "ayudaban a proteger" las vidas del dirigente venezolano y su esposa "por solicitud de esa hermana nación".

MÉXICO

Por otra parte, Trump instó a México a "ponerse las pilas" en cuanto a sus operaciones contra el narcotráfico, señalando que las drogas "están entrando a raudales por México".

"Vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que lo hiciera México. Son capaces de hacerlo. Pero, por desgracia, los cárteles son muy fuertes en México", declaró, antes de asegurar haber ofrecido tropas a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, "cada vez" que hablaron.

El inquilino de la Casa Blanca, que describió a Sheinbaum como "una persona estupenda", hizo hincapié en que "está preocupada" y que "tiene un poco de miedo". "Guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles controlan México", aseveró en cuanto a la situación de seguridad que afronta el país latinoamericano.

