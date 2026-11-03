Donald Trump llama a votar contra los demócratas y califica a sus candidatos como "extremistas y peligrosos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a sus seguidores a votar contra los candidatos demócratas, a quienes calificó de "extremistas y peligrosos", durante su último acto público antes de las elecciones de medio mandato que se celebran este martes en el país.

Los comicios definirán la composición de buena parte del Congreso estadounidense: se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y se elegirán gobernadores en 36 estados.

"Como saben, hoy es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las 'midterm' más importantes de nuestra vida, creo yo", afirmó Trump durante la inauguración del renovado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington.

En su intervención, el mandatario lanzó duras críticas contra la oposición. "El Partido Demócrata ha nombrado a los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense. Son los candidatos más peligrosos jamás presentados", sostuvo. También acusó a sus adversarios de ser "muy, muy corruptos".

Trump aprovechó la actividad para defender el desempeño económico de su administración y aseguró que el país atraviesa un período de fuerte crecimiento.

"Estamos creciendo como nunca antes. El petróleo ha bajado hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto", afirmó al referirse al precio del crudo.

Además, anticipó que el valor del petróleo seguirá disminuyendo debido a lo que describió como una victoria de Estados Unidos frente a Irán. "Estamos ganando fácilmente", aseguró sobre el conflicto con Teherán.

El presidente también hizo referencia a Venezuela y reivindicó la intervención estadounidense en ese país, a la que describió como "la conquista de Venezuela".

"Ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llega cada día de Venezuela", afirmó.

En la misma línea, mencionó a Groenlandia y sostuvo: "También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible".

Por último, Trump bromeó sobre la posibilidad de cambiar el nombre del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, cuya remodelación fue impulsada por su administración.

"Estamos pensando seriamente cambiarle el nombre por el de Estanque Reflectante Trump. Es broma. Por favor, no informen de esto", comentó entre risas.

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