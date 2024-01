Donald Trump ganó las primarias republicanas en el estado de New Hampshire con un 54%

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó las primarias republicanas del estado de New Hampshire con un 54,4% de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 71% del escrutinio.

Así, Trump se hizo con 12 delegados (y con 128.000 votos), mientras que por detrás quedó la ex embajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley, que obtuvo el 43,6% de los apoyos (102.500 papeletas) y con nueve delegados. Falta un delegado republicano por asignar en este estado.

Tras los resultados de las primarias en New Hampshire, el ex presidente criticó a su rival, la ex gobernadora de Carolina del Sur, al afirmar que ha "fracasado estrepitosamente" tras remarcar que iba a ganar: "Ha tenido una muy mala noche", manifestó.

"Una muy mala noche para Nikki 'Birdbrain' Haley, pero no tan mala como la semana pasada, en Iowa, donde alcanzó un distante tercer (puesto). La semana que viene, en el caucus de Nevada, no quiso jugar con sus malas encuestas: obtiene cero y yo recibo todos (los delegados). En Carolina del Sur, llevo ventaja de 30 a 50 puntos", señaló, en referencia a la confusa situación en Nevada, donde hay primarias y caucus, pero Haley no participa en estos últimos.

Nevada, el primer estado de la costa oeste en elegir al candidato, llevará a cabo el 6 de febrero las primarias y, apenas dos días después, los republicanos organizarán un caucus, donde realmente se otorgarán los delegados. Haley y Trump ni siquiera compiten entre sí allí: ella se presenta a las primarias, mientras que él compite en el caucus.

