Donald Trump felicita a José Antonio Kast tras triunfo en segunda vuelta: "La persona a la que apoyé"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al Mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, por su triunfo en las últimas elecciones.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el inquilino de la Casa Blanca dijo que “hace unas horas me enteré que, en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo".

"He oído que es una persona excelente", añadió el republicano sobre el exdiputado.

Previamente, el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya se había referido al triunfo de Kast señalando que “confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”.

Hasta el momento, el presidente electo ha sido felicitado por mandatarios de diversos países como Argentina, Perú, Brasil, Francia y España, entre otros.

(Imagen: Getty)

PURANOTICIA