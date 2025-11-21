Donald Trump elimina más aranceles a alimentos brasileños por descontento en EE.UU.

El presidente Donald Trump amplió las exenciones arancelarias para alimentos importados de Brasil ante el descontento de los estadounidenses con el costo de la vida, recortando así las tarifas de aduanas que impuso al gobierno brasileño en respuesta al procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Una orden ejecutiva de Trump exime a decenas de productos alimentarios del gravamen del 40% aplicado a las importaciones brasileñas, una semana después de suprimir para estos productos otro arancel del 10 por ciento.

De este modo, Washington no impondrá costes adicionales a un amplio abanico de alimentos -café, cacao, frutas, carne de vacuno y múltiples especias, entre otros-, lo que podría traducirse en un alivio en la cesta de la compra de la sociedad estadounidense, así como en su valoración de la gestión económica de Trump, cuyo índice de aprobación ha alcanzado un nuevo mínimo, del 38%, según una encuesta publicada este miércoles por la cadena Fox.

El presidente Lula celebró lo que consideró "una victoria para el diálogo, la diplomacia y el sentido común". También defendió que "el diálogo franco que mantuve con el presidente Trump y el trabajo de nuestros equipos negociadores (...) permitieron importantes avances".

Si bien, Lula ha elogiado que el anuncio supone "un paso en la dirección correcta", manifestó tambien que "necesitamos avanzar aún más", por lo que aseguro que "continuaremos este diálogo" con su homólogo estadounidense y lo harán "guiados por nuestra soberanía y los intereses de los trabajadores, la agricultura y la industria brasileñas".

