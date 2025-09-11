Donald Trump atribuye a la "izquierda radical" el asesinato de Charlie Kirk: "Su violencia política ha herido a demasiadas personas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la retórica de "la izquierda radical" por el asesinato del comentarista conservador y aliado político, Charlie Kirk, quien recibió un disparo en el cuello en una universidad de Orem, en Utah.

"De la manera más odiosa y despreciable posible, durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo", lamentó el inquilino de la Casa Blanca en un vídeo publicado por su portavoz, Karoline Leavitt, en el que aseveró que "este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país, y debe cesar de inmediato".

Asimismo, Trump declaró que "ya es hora de que todos los estadounidenses y los medios de comunicación confronten el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a quienes discrepan día tras día".

El mandatario estadounidense prometió que su Gobierno "encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluyendo a las organizaciones que la financian y apoyan, así como a quienes persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país".

"La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas", afirmó, citando "el atentado contra mi vida en Butler, Pensilvania, el año pasado, que cobró la vida de un esposo y padre, hasta los ataques a agentes del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Aduanas), el brutal asesinato de un ejecutivo del sector salud (el CEO de United Healthcare, Brian Thompson) en las calles de Nueva York y el tiroteo contra el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y otras tres personas", en 2017.

Trump lamentó de este modo el asesinato de Kirk, al que calificó como "un mártir de la verdad y la libertad" y "un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amó".

A la condena del crimen se sumó también el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, que lo definió como un "asesinato político" y prometió que su gobierno encontrará al culpable y le exigirá responsabilidades "con todo el peso de la ley", que, recordó, incluye "la pena de muerte".

El asesinato de Kirk llega en el marco de una racha de violencia política que también ha incluido, además de las instancias citadas por el presidente norteamericano, los asesinatos en junio de la máxima responsable demócrata en la Cámara de Representantes del estado de Minnesota, Melissa Hortman, junto a su marido, Mark Hortman, o el ataque en abril a la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también demócrata.

PURANOTICIA