Donald Trump asegura que Putin "se ha vuelto absolutamente loco" y que "está matando innecesariamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en la madrugada de este lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "se ha vuelto absolutamente loco" y "está matando innecesariamente a un montón de gente, y no estoy hablando solo de soldados".



"Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin (...), pero algo le ha pasado", ha asegurado Trump en una publicación en su red Truth Social. "Se están disparando misiles y aviones no tripulados contra ciudades de Ucrania, sin motivo alguno", ha añadido.



El inquilino de la Casa Blanca ha advertido a su par en Moscú de que "llevará a la caída de Rusia" si demuestra querer "toda Ucrania, no sólo un pedazo de ella".



Con todo, Trump ha tenido también críticas para su contraparte ucraniana, Volodimir Zelenski, quien "no hace ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare". El propio Zelenski denunció en la mañana del domingo que "el silencio de América, y el silencio de otros en el mundo, sólo envalentona a Putin".



Por último, el mandatario estadounidense ha culpado a su predecesor, Joe Biden, por la guerra de Ucrania, reiterando que el conflicto bélico "nunca habría comenzado si yo fuera presidente".



"Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no la de 'Trump', yo sólo estoy ayudando a apagar los grandes y feos incendios, que han sido iniciados por medio de una gran incompetencia y odio", ha agregado.

