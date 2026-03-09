Donald Trump asegura que la guerra contra Irán está "prácticamente concluida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que la guerra contra Irán podría terminar pronto, lo que causó un inmediato efecto positivo en las bolsas y una bajada de los precios del petróleo.

"Creo que la guerra está prácticamente concluida", declaró a la cadena CBS, socio estadounidense de la BBC.

El mandatario afirmó que el plan bélico de EE.UU. va "muy por delante de lo previsto", tras haber neutralizado las capacidades militares de Irán.

"No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo sus fábricas de drones. Si nos fijamos, no les queda nada. No queda nada en términos militares".

Cuando le preguntaron si cree que la guerra podría concluir pronto, Trump expresó su intención de que sea así.

"Vamos muy adelantados. No lo sé, depende. El cierre está en mi mente, en la de nadie más", respondió tras ser preguntado sobre el progreso de la guerra.

Las declaraciones del presidente estadounidense fueron acogidas con optimismo en los mercados.