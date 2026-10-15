Donald Trump afirma que quienes filtren información sobre operaciones militares de Estados Unidos deberían "ser fusilados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las personas que filtren información confidencial sobre operaciones militares a los medios de comunicación deberían "ser fusiladas", en medio de sus críticas a la divulgación de detalles operativos de las fuerzas estadounidenses.

Durante un mitin de campaña en Arizona, previo a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, el mandatario calificó a los responsables de las filtraciones como "la escoria de la tierra" y defendió la necesidad de aplicar sanciones severas contra quienes revelen información de este tipo.

"En los viejos tiempos solíamos disparar a los filtradores. Cuando filtran la hora a la que vas a atacar a un país por motivos defensivos para evitar que obtengan un arma nuclear, deberían ser tratados de forma muy dura", declaró.

Trump también relató que decidió cancelar una operación militar contra Irán después de enterarse de que el horario exacto del ataque había sido filtrado a medios de comunicación, entre ellos el diario The New York Times y la cadena CNN.

Según su versión, consultó la situación con un general a cargo de la operación y le preguntó si la filtración representaba un problema. El militar le habría respondido que, aunque era una situación negativa, podían ejecutar la misión de todas formas.

El presidente explicó que optó por aplazar la operación durante dos días y finalmente la llevó a cabo en el horario que se había filtrado, bajo la premisa de que Irán no esperaría que las fuerzas de EE.UU. repitieran el mismo momento del ataque.

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