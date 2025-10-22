Directora del Louvre admite fallas de seguridad en el robo de las joyas: "La debilidad del museo es conocida"

Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre, compareció este miércoles ante el Senado francés para responder las preguntas sobre el inexplicable "robo del siglo" del que la galería fue víctima el domingo.

Mientras la investigación sigue en curso y los ladrones permanecen prófugos, Des Cars admitió que es conocida la debilidad de la protección perimetral del museo, una de las principales fallas que facilitó el robo de los tesoros.

El museo no protegió las joyas irremplazables de los "delincuentes brutales", afirmó Des Cars al describir cómo se desarrolló a plena luz del día el robo en el que desconocidos sustrajeron en apenas siete minutos ocho objetos -que la Fiscalía de Francia ha tasado en más de US$102 millones- antes de escapar en motocicletas.

La única cámara que cubría el balcón desde el que los ladrones irrumpieron en el Louvre fue instalada apuntando en la dirección contraria, dijo la directora, agregando que el museo tiene problemas con los equipos de seguridad, la obsolescencia de las infraestructuras y los recortes de presupuesto para estos fines. LEER TAMBIÉN: Reabre Museo del Louvre tres días después del robo: joyas sustraídas fueron avaluadas en 88 millones de euros