Director del gigante portuario DP World renuncia tras revelarse sus estrechos vínculos con Epstein

El director del operador portuario global DP World abandonó la compañía tras la creciente presión por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La salida del sultán Ahmed Bin Sulayem como presidente y director ejecutivo de DP World ocurrió después de que archivos publicados recientemente mostraran que el magnate de los Emiratos Árabes intercambió cientos de correos electrónicos con Epstein durante una década.

Que sea mencionado en los archivos no es indicio de irregularidades y la BBC se puso en contacto con Sulayem para solicitar sus comentarios.

DP World anunció su dimisión el viernes, con efecto inmediato, y nombró a Essa Kazim presidente y a Yuvraj Narayan como director ejecutivo. Al parecer, una fotografía de Sulayem fue eliminada de su sitio web.

Este gigante logístico propiedad de Dubái, que gestiona terminales portuarias en seis continentes y desempeña un papel importante en la infraestructura de comercio global, ha estado bajo creciente presión en los últimos días por parte de las empresas con las que colabora.

A principios de esta semana, la agencia británica de financiación para el desarrollo y el segundo mayor fondo de pensiones de Canadá, La Caisse, anunciaron la suspensión de nuevas inversiones en la empresa.