Director del gigante portuario DP World renuncia tras revelarse sus estrechos vínculos con Epstein

La salida del sultán Ahmed Bin Sulayem como presidente y director ejecutivo de DP World ocurrió después de que archivos publicados recientemente mostraran que el magnate de los Emiratos Árabes intercambió cientos de correos electrónicos con Epstein durante una década.
El director del operador portuario global DP World abandonó la compañía tras la creciente presión por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
Que sea mencionado en los archivos no es indicio de irregularidades y la BBC se puso en contacto con Sulayem para solicitar sus comentarios.
DP World anunció su dimisión el viernes, con efecto inmediato, y nombró a Essa Kazim presidente y a Yuvraj Narayan como director ejecutivo. Al parecer, una fotografía de Sulayem fue eliminada de su sitio web.
Este gigante logístico propiedad de Dubái, que gestiona terminales portuarias en seis continentes y desempeña un papel importante en la infraestructura de comercio global, ha estado bajo creciente presión en los últimos días por parte de las empresas con las que colabora.
A principios de esta semana, la agencia británica de financiación para el desarrollo y el segundo mayor fondo de pensiones de Canadá, La Caisse, anunciaron la suspensión de nuevas inversiones en la empresa.
Además, el proyecto Earthshot del Príncipe de Gales, financiado por DP World, fue denunciado ante la Comisión de Beneficencia del Reino Unido después de que Sulayem apareciera en los archivos.
Los documentos revelan lo que parece haber sido una relación estrecha y de amplio alcance entre Epstein y una de las figuras empresariales más influyentes del Golfo.
Indican que Epstein presentó a Sulayem a varias figuras internacionales de la política y los negocios por correo electrónico y que Sulayem le ofreció al Príncipe de Gales un recorrido por el puerto London Gateway de DP World en 2016.
Sulayem también fue acusado por dos legisladores estadounidenses, Ro Khanna y Thomas Massie, de ser uno de los "seis hombres poderosos" asociados con Epstein.
Los congresistas, quienes defendieron la ley que obligó al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein, afirman que los documentos fueron censurados de forma inadecuada.
El 9 de febrero, Massie advirtió que entre el contenido censurado figuraba un documento que aparentemente mostraba un correo electrónico de Epstein de 2009 que hacía referencia a un "video de tortura".
El destinatario respondió que viajaría entre China y Estados Unidos. Se desconoce el contexto.
Funcionarios estadounidenses revelaron que Sulayem era el destinatario de ese correo electrónico de Epstein.
Según un análisis de los documentos realizado por el servicio árabe de la BBC, los correos electrónicos parecen indicar que Sulayem habría estado en contacto con Epstein desde 2007.
El rastro de correos sugiere que ambos desarrollaron una estrecha amistad, enviándose regularmente planes de viaje, ideas de negocio y contactos, así como artículos de noticias y chistes picantes.
Epstein describió a Sulayem como "uno de sus amigos de mayor confianza" en un correo electrónico de junio de 2013.
Los hombres discutieron ideas de negocios en todo el mundo, incluyendo la posibilidad de que Dubái lanzara una moneda digital "islámica".
En varios correos a lo largo de los años parece que Sulayem buscó el consejo de Epstein sobre asuntos de salud relacionados con él, su hija, su familia y amigos.
Aparentemente, se mantuvieron en contacto hasta al menos 2017, dos años antes de la muerte de Epstein y a pesar de su primera condena penal en 2008 por solicitar y procurar la prostitución de una menor de 18 años.
Los correos electrónicos parecen indicar que Sulayem y Epstein intercambiaron numerosos mensajes en los que hablaban de las chicas y mujeres que los rodeaban.
El contexto de esos correos no siempre está claro.
Un correo electrónico aparentemente enviado por Sulayem a Epstein en 2013, en relación con la llegada de dos mujeres, menospreciaba a la "moldava" por considerarla menos atractiva que en su foto, mientras que elogiaba a la "ucraniana".
Cuatro años después, los correos electrónicos parecen indicar que Sulayem organizó que la "masajista privada" de Epstein recibiera formación sobre "todos los tratamientos" en un hotel turco. Un contacto del hotel confirma que se le proporcionaría "un programa de formación exhaustivo".
El rastro del correo muestra que la mujer confirma que tiene pasaporte ruso.
En un correo electrónico no relacionado de 2015, Sulayem le dijo a Epstein que creía que Rusia era "la fuente de todas las mujeres hermosas".
Dos correos electrónicos separados, que parecen ser de Sulayem, revelaron que tenía una novia irlandesa y otra uzbeka. En 2017, presume ante Epstein: "Esta es mi nueva uzbeka de 22 años". Epstein lo corrige y parece hacer un comentario sobre su edad: "Según su pasaporte, ahora tiene 23 años".
Su correspondencia a lo largo de los años con Epstein sugiere que estuvo casado y tuvo dos esposas en algún momento.
En al menos una ocasión, Sulayem también parece haberle reenviado a su amigo chistes sexistas y racistas.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO