Director de la CIA viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

Por su parte, un alto funcionario afirmó que Estados Unidos controlará "indefinidamente" las ventas de petróleo venezolano sancionado.

Trump pidió a las compañías petroleras que inviertan al menos US$100.000 millones en Venezuela , pero un ejecutivo declaró la semana pasada que el país actualmente no es "apto para la inversión".

Rodríguez, que fue vicepresidenta en el gobierno de Maduro, juró su cargo como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de que las fuerzas estadounidenses detuvieran al entonces líder y a su esposa, Cilia Flores, en una operación en Caracas.

Ambos se encuentran detenidos en Nueva York, donde se han declarado inocentes de narcotráfico y otros cargos .

El funcionario estadounidense describió como "histórica" la reunión entre Rodríguez y Ratcliffe y recalcó que este es el primer representante de nivel ministerial que viaja a Venezuela.

La reunión también coincidió con el encuentro entre Trump y la líder opositora María Corina Machado en Washington, quien le entregó al presidente estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Las concesiones de Delcy

En su discurso sobre el estado de la nación, Delcy Rodríguez aseguró a los venezolanos que para ella fue "muy difícil" presentar el mensaje anual de Maduro, y que ambos estaban trabajando en el discurso juntos hasta seis horas antes de su detención el 3 de enero.

Tras señalar que Estados Unidos es una potencia nuclear, la presidenta interina dijo que no tiene miedo de participar en la diplomacia bilateral.

"Tenemos que unirnos como venezolanos para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y también defender nuestra dignidad y nuestro honor", proclamó.

Agregó que, si fuera necesario viajar a Washington D.C. para reunirse con Trump, lo haría "caminando, no arrastrada".

Señaló que "toda Venezuela está amenazada" e hizo un llamado a la unidad nacional para librar "la batalla diplomática".

En su discurso, Rodríguez anunció la propuesta de reformar la ley de hidrocarburos del país y afirmó haber solicitado al poder legislativo su aprobación.

Hasta ahora la ley de hidrocarburos venezolana establecía que los socios extranjeros debían trabajar con la empresa estatal de petróleo y gas, PDVSA, que debía poseer una participación mayoritaria.

Las reformas, según Rodríguez, permitirían la inversión en nuevos yacimientos.