Diosdado Cabello advierte a Trinidad y Tobago que Venezuela responderá ante un eventual ataque desde su territorio

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha advertido a las autoridades de Trinidad y Tobago de que responderá si el país "presta su territorio" para que se lleve a cabo un ataque contra Venezuela, en medio de la escalada de hostilidades con Estados Unidos, que tiene personal militar en la isla.

"Venezuela no pelea con nadie. Pero no nos dejan alternativa a nosotros. Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder", ha declarado el Nº2 del régimen en un evento retransmitido en la cadena de televisión estatal VTV.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha asegurado que "no nos queda otra" que actuar de ese modo, incidiendo en que la decisión de Caracas al respecto será "siempre para evitar que nos ataquen".

Cabello ha denunciado que las autoridades estadounidenses "están usando a Trinidad contra Venezuela, utilizando territorio de Trinidad contra Venezuela" pese a que "ese pueblo no está de acuerdo con eso". "No, no está de acuerdo", ha reiterado, antes de aseverar que ambos países han "vivido siempre en paz".

El ministro ha hecho estas declaraciones días después de que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, haya asegurado que la "mejor defensa" para su país es cooperar militarmente con Washington.

Cabello ha defendido además "la indignación que tiene nuestro pueblo ante semejantes acusaciones (de) que Venezuela se ha robado no sé qué cosa, a no sé quién", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara la semana pasada con elevar sus hostilidades hacia Caracas si el Gobierno de Nicolás Maduor no entrega "de inmediato" un petróleo que considera "propio".

