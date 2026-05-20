Díaz-Canel acusa a EE.UU. de imputar a Raúl Castro para justificar un ataque militar a Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de acción "sin basamento jurídico" la imputación a Raúl Castro este miércoles en un tribunal de Estados Unidos.

El dirigente cubano, que en 2018 heredó el poder de Castro, acusó a la administración de Donald Trump de intentar justificar un ataque militar a la isla.

Raúl Castro, de 94 años, está acusado del derribo de dos avionetas de exiliados cubanos en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y abrió una de las mayores crisis en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Castro enfrenta cuatro cargos de asesinato, así como conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, anunció este miércoles desde Miami el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche.

EE.UU. "MIENTE Y MANIPULA"

"La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo", escribió Díaz-Canel en la red social X.

Agregó que "se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba".