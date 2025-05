Detienen en Venezuela a dirigente opositor y estrecho colaborador de María Corina Machado

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolas Maduro", dice un mensaje publicado en la cuenta de Guanipa tras su detención.

"Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin", añadió. "No tengo certeza de que me irá a pasar a mí en las próximas horas, días y semanas".