Detienen en España a mujer buscada en Chile por integrar brazo financiero del Tren de Aragua

La Policía Nacional de España detuvo a una mujer buscada por la fiscalía chilena y la PDI, imputada por pertenecer al brazo financiero del Tren de Aragua en nuestro país. La mujer escapó del masivo operativo realizado a fines de junio pasado en Chile, ocasión en que fueron detenidas 52 personas.

Según informó la policía española en su cuenta de X, la mujer fue detenida en Molina de Segura, Murcia. Tras varias gestiones, los agentes lograron su ubicación y la arrestaron el pasado viernes cuando abandonaba un inmueble.

De acuerdo a la Notificación Roja emitida por las autoridades chilenas, la fugitiva se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones. Para ello facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización.

A fines de junio pasado, la Fiscalía Regional de Tarapacá formalizó por el delito de asociación ilícita para el lavado de activos a 11 de los 52 detenidos por integrar el llamado brazo financiero del Tren de Aragua.

En la audiencia de formalización, realizada de forma telemática y reservada, se informó que la investigación permitió identificar un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar y disimular el origen ilícito de US$13,2 millones, mediante mecanismos sofisticados que permitieron blanquear las ganancias y sacarlas del país, incluyendo el uso de empresas pantalla, plataformas de criptomonedas y testaferros.

Con la colaboración de la Fiscalía Nacional y en un trabajo coordinado con la PDI, la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a otras dos fiscalías regionales, concretaron allanamientos en distintas comunas del país y detuvieron a un total de 52 blancos investigativos de este brazo financiero del Tren de Aragua, de los cuales once correspondían a la investigación de Tarapacá.

También se congelaron más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, de las cuales más de 100 fueron por solicitudes de la Fiscalía Regional de Tarapacá.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los 11 imputados, de nacionalidad venezolana, formalizados en Tarapacá, petición que fue acogida por el tribunal y fijándose un plazo de investigación de 150 días.

Asimismo, en esa oportunidad, la Fiscalía de Tarapacá formalizó en ausencia y solicitó la extradición de otros 3 imputados en esta causa, quienes se encuentran fuera del país.

