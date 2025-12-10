Detienen al expresidente Luis Arce en el marco de investigación por corrupción en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en La Paz, acusado en un caso de presunta corrupción que involucra su gestión previa como ministro de Economía.

La Fiscalía General pidió su detención por los delitos de "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", según el mandamiento de aprehensión emitido por el Ministerio Público.

La acusación contra Arce, que concluyó su gobierno el mes pasado, se da como parte del caso de presunto desfalco del Fondo Indígena cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno del presidente Evo Morales, entre 2006 y 2017.

María Nela Prada Arce, quien fuera ministra de la Presidencia de Arce, aseguró que el expresidente fue trasladado a una cárcel en las afueras de La Paz en lo que calificó como un "secuestro".

"En este momento me estoy dirigiendo hacia la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) que es donde tenemos conocimiento (...) que se lo habrían llevado, un secuestro de manera totalmente ilegal", sostuvo Prada en su publicación.

El caso del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc) investiga desde hace años un desfalco millonario por el que presuntamente se desviaron recursos destinados a proyectos de desarrollo de comunidades indígenas que quedaron inconclusos o que nunca existieron.

Varios funcionarios y políticos han sido implicados en el caso, entre ellos la exdiputada del MAS Lidia Patty, cuyos testimonios han sido usados por la Fiscalía General para solicitar detenciones.