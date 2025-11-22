Detienen a hombre que contrabandeaba teléfonos robados al mercado asiático

Carabineros puso fin a una operación que cruzaba el mundo. Tras varios meses de seguimiento, personal del OS9 logró identificar a un comerciante informal que enviaba teléfonos celulares robados desde distintas ciudades de Chile hacia Hong Kong, utilizando una empresa internacional de encomiendas.

El sospechoso, identificado como J.C.S.S., venezolano, de 36 años, ya figuraba con antecedentes por receptación y habría aprovechado ese conocimiento para operar durante 2024, enviando múltiples paquetes al mercado asiático con aparatos sustraídos en territorio nacional.

La investigación fue desarrollada en conjunto con la Fiscalía, que solicitó y obtuvo una orden de entrada y registro del domicilio del imputado. El operativo se concretó el pasado viernes en un departamento ubicado en la intersección de avenida Vicuña Mackenna con Rodrigo de Araya, en San Joaquín, donde se hallaron elementos clave para acreditar el ilícito.

Dentro del inmueble, los equipos policiales incautaron cinco boletas de envío internacional con destino a Hong Kong, además de 11 teléfonos celulares, tres notebooks y diversos componentes tecnológicos presumiblemente asociados al delito.

Contrabando y receptación

Tras su formalización, la Fiscalía determinó que el detenido quedara en prisión preventiva mientras continúa la investigación. Al comerciante se le imputan los delitos de contrabando y receptación, en el marco de una pesquisa que apunta no solo a la venta irregular de dispositivos, sino también a la exportación clandestina de estos a mercados extranjeros.

Según fuentes policiales, la indagación continuará para establecer si existen otros participantes en la cadena de recolección y envío de celulares robados al comercio informal internacional.

