Detienen a hombre de 89 años tras balear a cinco personas por problemas al cobrar su pensión en Grecia

Las fuerzas de seguridad de Grecia detuvieron este martes a un hombre de 89 años acusado de ser el principal sospechoso del tiroteo que se registró en el centro de Atenas y que se saldó con cinco heridos que han tenido que ser hospitalizados.

La aprehensión se concretó en la ciudad de Patras, localidad ubicada en la costa occidental a una distancia aproximada de 210 kilómetros de la capital griega. Al momento de ser interceptado, el presunto atacante estaba alojado en un hotel en las inmediaciones del terminal de autobuses y portaba un arma de fuego entre sus pertenencias.

El violento suceso se desarrolló frente a una sede judicial y una oficina de la Seguridad Social. Si bien las causas exactas del ataque armado aún no han sido esclarecidas oficialmente, un familiar del detenido indicó que el móvil estaría vinculado con la imposibilidad del adulto mayor para cobrar su pensión. Por su parte, fuentes médicas confirmaron que la totalidad de los lesionados se mantiene en condición estable.

A raíz de la emergencia, ambos recintos públicos tuvieron que ser evacuados y posteriormente acordonados por el personal de seguridad. Previo a la captura, las autoridades griegas habían notificado el despliegue de un amplio operativo policial destinado a dar con el paradero del supuesto tirador, quien había logrado abandonar el centro de la ciudad inmediatamente después de perpetrar el ataque.

(Imagen: @hazclicradar)

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