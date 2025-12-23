Detienen a Greta Thunberg en una manifestación propalestina en el centro de Londres

La activista sueca Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres, la capital de Inglaterra, durante una protesta en apoyo a los cuatro miembros de la organización Palestine Action que siguen encarcelados y en huelga de hambre.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron en un comunicado que la joven de 22 años fue aprehendida por sacar una pancarta en la que mostraba su rechazo a la Ley de Terrorismo del año 2000 y su apoyo a los miembros de la organización, a los que se refiere como "prisioneros".

En un video difundido por la propia organización, se puede ver a Thunberg mostrando su apoyo a los activistas y su rechazo al "genocidio que está teniendo lugar en Gaza" durante una protesta que se concentró frente a las oficinas en la capital británica de la compañía de seguros Aspen Insurance.

El grupo había decidido convocar esta manifestación en las inmediaciones de la sede debido a la relación entre la empresa y la israelí Elbit Systems, según informaciones de la cadena de televisión Sky News.

(Imagen: Prisoners for Palestine/PA)

