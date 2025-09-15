Despiden a trabajadores en EE.UU. por sus mensajes en redes sobre el asesinato de Charlie Kirk

Los que se oponen a los despidos argumentan que estos amenazan la libertad de expresión y la protección de los empleados, aunque las empresas estadounidenses tienen un amplio margen para despedir a sus trabajadores.

En el episodio de este lunes del the Charlie Kirk Show , Vance afirmó que los estadounidenses de izquierdas "son mucho más propensos a defender y celebrar la violencia política" , y añadió que "no hay civilidad en celebrar un asesinato político".

Las declaraciones de Vance se producen mientras otros legisladores republicanos estadounidenses se hacían eco de los llamados para que quienes celebran públicamente la muerte de Kirk sean castigados .

"Exigiré su despido, la desfinanciación y la revocación de su licencia" , declaró el congresista de Florida Randy Fine en una publicación en X el domingo, al tiempo que pedía que estas personas "sean expulsadas de la sociedad civil".

La congresista de Carolina del Sur Nancy Mace instó al Departamento de Educación a "cortar cada centavo a cualquier escuela o universidad" que se niegue a tomar represalias contra los empleados que hagan publicaciones insensibles sobre Kirk.

"INACEPTABLE E INSENSIBLE"

Kirk, quien decía ser un cristiano devoto, expresó puntos de vista sobre género, raza y el aborto que provocaron críticas de muchos liberales, especialmente en los campus universitarios que visitó.

En algunos casos, quienes recurrieron a las redes sociales para regodearse por su muerte o publicar comentarios considerados ofensivos han sido despedidos o suspendidos por sus empleadores.

Entre ellos se encuentra Anthony Pough, un empleado del Servicio Secreto de EE.UU. que escribió en Facebook que Kirk "esparció odio y racismo en su programa... al fin y al cabo, uno responde ante Dios y crea cosas con su palabra".

Se le ha revocado su autorización de seguridad.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, escribió en un memorando al dirigido al personal que los ataques con motivos políticos están en aumento y que los miembros del equipo de protección no deberían agravar el problema.

"Los hombres y mujeres del Servicio Secreto deben centrarse en ser la solución, no en agravar el problema", escribió Curran.

Trabajadores de empresas privadas también han sido objeto de escrutinio.

La compañía de material de oficina Office Depot despidió a empleados de una sucursal de Michigan después de que un video viral los mostrara negándose a imprimir carteles para una vigilia en honor de Kirk en una Iglesia, confirmó la compañía a la BBC en un comunicado.