Desde "alarmista" hasta "revolucionario": La polémica por el plan de Robert F. Kennedy Jr. para "volver a EE.UU. más saludable"

En el mismo discurso, Kennedy afirmó que muchos niños autistas nunca "pagarán impuestos, nunca tendrán un trabajo. Nunca jugarán al béisbol. Nunca escribirán un poema. Nunca tendrán una cita. Muchos de ellos nunca usarán el baño sin ayuda".

Emily May, escritora y madre de un niño con autismo, escribió en The New York Times que se encontró "asintiendo con la cabeza mientras el señor Kennedy hablaba sobre la lúgubre realidad del autismo profundo".