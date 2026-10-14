Descubren frente a las costas de Turquía el naufragio más antiguo del mundo: estaba a solo 30 metros de profundidad

"Es posible que [el residuo] sea en realidad el resultado de la reutilización de los frascos. Es decir, estos frascos son enormes; no son cosas que simplemente se envían y luego desaparecen. La gente los habría vaciado al recibirlos y, potencialmente, los habría usado durante muchísimos años".

Los restos del naufragio y su cargamento también están arrojando luz sobre el comercio en el mundo antiguo.

Los arqueólogos afirman que el barco inició su viaje desde algún punto de la costa oriental del Mediterráneo .

Creen que transportaba mercancías a la antigua ciudad de Troya, en lo que hoy es el noroeste de Turquía, o al pueblo minoico de Creta.

Viajar por mar estaba plagado de peligros, especialmente alrededor de la isla Kekova, donde las fuertes corrientes y los vientos se han cobrado la vida de muchos barcos.

En la zona hay cientos de restos, y la Asociación de Arqueología Mediterránea se especializa en encontrarlos y estudiarlos.

Öniz afirma que cuando bucea entre lo que quedó de este naufragio, lo primero que piensa es en las vidas de las personas que estuvieron relacionadas con el barco.

"Somos los primeros humanos que hemos tocado estos objetos después de 5.000 años".

"Siempre pensamos en los marineros... en los productores de las ánforas y en la persona que las transportaba sobre sus hombros hasta el barco, y en las mujeres que esperaban a sus maridos y que, lamentablemente, no pudieron regresar".

El pecio es propiedad del ministerio de Cultura de Turquía.