Demócratas se quedan con las primeras grandes victorias de las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Los demócratas se quedaron con las primeras grandes victorias de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

La oposición arrebató a los republicanos el primer escaño en el Senado en Carolina del Norte y lograron la reelección del senador demócrata Jon Ossoff.

Mientras que el republicano Byron Donalds será el próximo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, según las proyecciones con el 96% del recuento completado.

También se proyecta que la republicana Ashley Moody conservará su escaño en el Senado frente a la demócrata Angie Nixon.

En tanto, las proyecciones indican que el demócrata Roy Cooper ganó la elección de Carolina del Norte para el Senado.

El exgobernador de ese estado venció al republicano Michael Whatley.

Esta elección es la primera en la que un demócrata le quita un escaño al Partido Republicano.

Además, una nueva proyección indicó que el demócrata Chris Pappas gana el escaño de New Hampshire para el Senado.

Pappas, de 46 años, era hasta ahora miembro de la Cámara de Representantes y se presentó para la contienda por el Senado luego de que la demócrata Jeanne Shaheen anunciara su retiro.

El político ha hecho público que es gay, lo que lo convertirá en el primero declarado en llegar al Senado de EE.UU.

Antes de él, tres mujeres de la comunidad LGBT habían llegado al Senado.

El Partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso, pero los demócratas esperan obtener la mayoría en ambas. Hay 7 contiendas clave que pueden definir la elección.

Cabe señalar que más de 30 estados cerraron ya las urnas en las elecciones de medio término, donde se define quién controlará el Congreso en los dos últimos años de presidencia de Trump y llegan en un mal momento para él.

(Imagen: EPA)

PURANOTICIA // BBC MUNDO