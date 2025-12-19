Demócratas del Congreso de EE.UU. hicieron públicas nuevas imágenes del caso Epstein

Un comité de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. publicó este jueves un lote con casi 70 fotografías de los legatarios del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein .

Se trata de la tercera publicación de este tipo de un total de más de 95.000 fotos que el Comité de Supervisión ha obtenido de las propiedades personales de Epstein.

Entre las imágenes difundidas hay algunas con citas del libro "Lolita" que fueron escritas en el cuerpo de una mujer , así como fotos (con datos protegidos) de pasaportes de mujeres extranjeras.

La divulgación se produce horas antes de la fecha límite (19 de diciembre) que se dio para que el Departamento de Justicia publique todos los archivos relacionados con su investigación sobre Epstein .

"Estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre lo que exactamente tiene en su poder el Departamento de Justicia ", dijo Robert Garcia, un congresista demócrata y alto miembro del comité.

Epstein murió en una prisión de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por acusaciones de tráfico sexual.

El lingüista y filósofo Noam Chomsky aparece en un avión privado al lado de Epstein.

¿Qué hay en las imágenes publicadas?

Algunas de las fotos publicadas este jueves muestran a Epstein hablando con el catedrático y activista Noam Chomsky a bordo de un avión privado; a Bill Gates de pie junto a una mujer cuyo rostro ha sido censurado; a Steve Bannon sentado en un escritorio frente a Epstein, y al cofundador de Google, Sergey Brin, en una cena.