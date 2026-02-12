Delcy Rodríguez fue invitada a Estados Unidos: "Estamos contemplando ir"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que ha sido invitada a Estados Unidos y ha vuelto a defender que Nicolás Maduro es el "presidente legítimo" venezolano a pesar de que se encuentra fuera del país tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses.

"Me han invitado a Estados Unidos. Estamos contemplando ir una vez se establezca la cooperación y podamos avanzar con todo", ha explicado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC

Rodríguez, que ha vuelto a criticar la captura de Maduro y la de su mujer, Cilia Flores, en el marco del ataque perpetrado a principios de enero por Estados Unidos, ha asegurado que "él y su mujer son inocentes".

No obstante, ha recalcado que es ella la que está "a cargo de la presidencia" actualmente, pero ha incidido en que Maduro es el verdadero presidente: "lo digo como abogada".

"Yo estoy encargada, y eso se refleja claramente en la Constitución de Venezuela. Y por la cantidad de trabajo que tengo y lo ocupada que estoy, puedo decir que es un trabajo muy muy duro que estamos completando día a día", ha explicado.

Sobre el posible regreso de la líder opositora María Corina Machado, ha recalcado que "tendrá que responder ante Venezuela". "Tiene que responder sobre el hecho de haber pedido una intervención militar, de haber pedido sanciones y por el hecho de haber celebrado las acciones que tuvieron lugar a principios de enero", ha aclarado.

El miércoles, la que fuera vicepresidenta de Venezuela antes de la captura de Maduro recibió al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en el palacio de Miraflores. Durante el encuentro, ambos abordaron la agenda energética entre ambos países en lo que parece apuntar al establecimiento de una cooperación entre las partes.

Tras dicho encuentro, la propia Rodríguez destacó que asumió el cargo de presidenta encargada en "condiciones inéditas" y aseveró "que a través de la diplomacia los dos países podrán superar sus diferencias".

"Que sean el diálogo diplomático, el diálogo político y el diálogo energético los canales pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando", expresó.

PURANOTICIA