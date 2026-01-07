Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo por fallecidos en ataque de EE. UU. a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de duelo por las víctimas fatales del ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos sobre Caracas y alrededores en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

"Un mensaje a nuestros jóvenes mártires, que dieron su vida en la defensa de nuestro país. Jóvenes mártires, he tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor a los hombres y mujeres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro", ha afirmado.

La mandataria ha señalado en las mismas declaraciones que "me ha perforado el alma ver las imágenes de los cuerpos, pero yo sé que ellos se martirizaron por los valores supremos en defensa de su patria".

El Ejército de Venezuela informó que al menos 24 de sus militares murieron durante el ataque efectuado el fin de semana por Estados Unidos a la capital venezolana, lo que eleva a 56 los fallecidos confirmados por la incursión de Washington. Previamente, el Gobierno cubano anunció la muerte de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad en la operación.

