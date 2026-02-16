Delcy Rodríguez anunció el cierre de siete entes públicos ligados al chavismo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cerró este domingo siete entidades adscritas al Ministerio de la Presidencia, una cartera que será objeto de una "reorganización", en el marco de las reformas emprendidas por Caracas desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Este decreto tiene por objeto la reorganización del funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y sus entes adscritos", reza el documento firmado por Rodríguez y difundido por la Gaceta oficial venezolana.

En el mismo, el Ejecutivo venezolano afirma que "debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos" venezolanos.

El boletín afecta a siete entidades: la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), la Fundación Propatria 2000, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas).

Las funciones de las citadas instituciones -creadas entre los años 2000 y 2016- serán reasignadas a otras misiones de la cartera, a empresas estatales o al Ministerio de Exteriores, según indica el documento, que precisa que el plazo para completar "el proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de 90 días".

El proceso estará dirigido por una junta integrada por un presidente y seis miembros designados por el ministro de la Presidencia, el capitán Juan Escalona, que conjuntamente asumirán la "dirección, administración y representación legal" de las entidades en cuestión.

Ante el anuncio, el partido opositor Primero Justicia ha reclamado que "el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo" sea "un proceso real" y ha pedido que, con este fin, "se de a conocer cada paso del proceso de liquidación".

"Los venezolanos tenemos el derecho de acceder a la información emanada de los organismos públicos", ha argumentado la formación en redes sociales.

"Este es un paso que nos acerca a la consolidación de la transición", ha destacado Primero Justicia, que ha reclamado, como punto "fundamental" para el proceso democrático, "la reinstitucionalización".

