Defensa de Nicolás Zepeda presentó a "testigo clave" con antecedentes penales en cuarto día de juicio

En la cuarta jornada del juicio de apelación de Nicolás Zepeda (32) en Vesoul, Francia, acusado por el homicidio de su expareja Narumi Kurosaki, supuestamente cometido por él, el 5 de diciembre de 2016, su defensa presentó un "testigo clave" que resultó un completo fiasco.

Según informó Meganoticias, se trata de Saïd Nemeri, un albañil que asegura haber visto con vida a la joven japonesa el 11 de diciembre de ese año. Sin embargo, su declaración fue completamente destrozada e incluso la misma defensa del chileno le pidió que se retirara del juicio.

Nemeri, quien tiene antecedentes penales, llegó este jueves a la audiencia sosteniendo una carpeta llena de documentos con "fotos que iré presentando poco a poco", según señaló.

"Se dice que Narumi fue asesinada el 5 de diciembre, pero yo la vi el día 11 en un bar de la rue d'Arenes de Besancon", afirmó.

Al respecto, contó que "de camino a casa vi una chica de rasgos asiáticos que estaba llorando, le dije si necesitaba ayuda y me dijo que no".

"Le pregunté si era china y me dijo que no, que era japonesa. Le pregunté cómo te llamas y me dijo Narumi, me acuerdo porque le dije: 'ah, eres la hermana de Naruto?', se rio", expresó el sujeto.

El albañil continuó su historia y mostró las evidencias de su "investigación", además aseguró que en la indagación francesa "había falsificaciones, no sé qué querían ocultar".

Cuando puso en duda que los gritos escuchados en la residencia de Narumi vinieran de la habitación de la joven, el presidente del tribunal cortó su testimonio y le preguntó dónde estaban los guardias del edificio, a lo cual no pudo responder.

Luego le mostraron a Nemeri la fotografía de la estudiante taiwanesa que sería la "Narumi" que habría visto. Sin embargo, insistió en que no se parece en nada a la chica que vio.

Luego, Saïd hizo entrega de un documento con el ticket de una carta bancaria que probaría que la joven taiwanesa no estaba en el lugar que dice el proceso verbal.

Sin embargo, desde la fiscalía lo recriminaron por sus antecedentes penales. "Cinco condenas por violencia, tráfico de estupefacientes", afirmó la fiscalía, mientras Nemeri respondió: "¡Dígalo! Tengo la solidez necesaria para aguantar.



Finalmente, la misma defensa de Zepeda pidió que se retirara del juicio. "¡Estás lastimando a todos! Ahora escúchame: sería bueno guardar silencio. Aquí y fuera", le dijo el abogado Renaud Portejoie.

