Aumentan a 34 los fallecidos por terremoto de magnitud 7,1 que afectó al sur de Japón

El número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 que el martes afectó a la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur de Japón, aumentó a 34, según el último balance entregado por las autoridades.

Asimismo, la cifra de personas heridas se elevó a 86. De ellas, 22 presentan lesiones leves, 39 se encuentran con heridas de mediana gravedad y cinco permanecen en estado grave, de acuerdo con información de la cadena pública NHK.

Parte de las víctimas fatales se registró en el centro comercial AEON, ubicado en la ciudad de Kashima, que colapsó tras el movimiento telúrico. En el lugar también se produjo una explosión poco después del sismo.

Otras personas fallecieron en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias chimeneas sufrieron graves daños, informó la prefectura de Kumamoto. Según la agencia de noticias Kyodo, más de 10.000 personas continúan en centros de evacuación.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró que el Gobierno acelerará la entrega de ayuda de emergencia para los damnificados, tras encabezar una reunión para coordinar la respuesta al desastre.

La jefa de Gobierno explicó que su administración aplica una estrategia de "ayuda proactiva", que consiste en enviar suministros de manera anticipada a las zonas afectadas, sin esperar una solicitud formal de las autoridades locales.

En ese contexto, precisó que los principales esfuerzos están enfocados en el envío de alimentos, agua potable, papel higiénico y vehículos eléctricos para apoyar las labores de emergencia en las localidades afectadas.

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