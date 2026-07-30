Al menos tres muertos dejan bombardeos de Estados Unidos contra Irán en Qeshm

Al menos tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras una nueva oleada de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Irán durante la noche del miércoles, informaron las autoridades iraníes. Uno de los ataques impactó una vivienda en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), la ofensiva fue una represalia por los "intentos de ataque" con misiles lanzados el día anterior por Irán contra fuerzas e intereses estadounidenses en Medio Oriente.

En un comunicado, el Centcom informó que completó "con éxito" una intensa serie de ataques contra territorio iraní, dirigida contra decenas de objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria.

Entre los blancos atacados se encuentran centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, sistemas de vigilancia, posiciones de defensa costera y medios marítimos.

El organismo indicó que el objetivo de la operación fue reducir las amenazas que, a su juicio, representan Irán y sus aliados para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del golfo Pérsico. Además, recordó que actualmente mantiene desplegados a más de 50.000 militares en Medio Oriente.

La escalada se produjo luego de que Irán confirmara el lanzamiento de misiles balísticos contra una base aérea y el cuartel general del Ejército de Estados Unidos en Jordania. Sin embargo, las Fuerzas Armadas estadounidenses aseguraron haber interceptado todos los proyectiles.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que respondería con una "brutal paliza" al "ataque sorpresa" iraní, señalando que las tropas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para neutralizar los misiles.

IRÁN DENUNCIA VÍCTIMAS CIVILES

La Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgán informó que un bombardeo estadounidense alcanzó una vivienda en la ciudad de Qeshm, provocando la muerte de los padres de una familia y de un niño de dos años.

Asimismo, indicó que otros dos menores, de siete y nueve años, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Por otra parte, las autoridades de la provincia de Juzestán reportaron ataques con misiles en los alrededores de Ahvaz, además de las ciudades de Abadán y Shadegán.

También se registraron bombardeos en tres localidades de la provincia de Bushehr: Jam, Jormoj y la ciudad de Bushehr. Hasta el momento, las autoridades iraníes descartaron víctimas o heridos en esa zona, donde se encuentra la única central nuclear del país.

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