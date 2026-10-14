De la Espriella firma decreto que autoriza el uso inmediato de la fuerza policial frente a actos violentos en las protestas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aprobó un decreto que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas, una medida que se aplicará en las movilizaciones y el paro convocados para este miércoles contra las autoridades del país sudamericano.

"Cumplí mi palabra y aquí está el decreto. En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!", ha dicho De la Espriella en un mensaje publicado en redes sociales.

En esa línea, el mandatario defendió que la medida busca "fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos". "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!", ha agregado.

"A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita (desorden)! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera! ¡Lo prometí, lo cumplí y seguiré cumpliendo! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!", ha zanjado.

El decreto "define el nuevo protocolo de actuación de las autoridades en el marco de manifestaciones públicas", según un comunicado de la Presidencia colombiana. El organismo también precisó que el texto "regula el uso de la fuerza legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica".

"La norma ordena cambios en los procedimientos de diálogo y mediación e intervención policial. Asimismo, define los criterios sobre el accionar de la Policía frente a hechos de violencia y bloqueos viales", ha explicado, al tiempo que ha reseñado que "cuando se presenten hechos violentos, la intervención policial contra sus responsables no tendrá que esperar a que finalice el diálogo con el conjunto de los manifestantes".

En ese sentido, el artículo 1 del decreto establece que "frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia".

"El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación", añade.

Asimismo, el decreto permite la intervención de las fuerzas de seguridad "cuando desde el inicio de la reunión o manifestación se identifique o determine el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios", según el documento publicado íntegramente por la Presidencia de Colombia.

"La garantía del derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica será ponderada con la protección efectiva de los demás derechos fundamentales y bienes constitucionales en tensión, entre ellos la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y la prestación de servicios públicos esenciales", destaca en su tercer punto.

ALERTA DE EEUU

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió en las últimas horas una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante las protestas, que constituirán las primeras movilizaciones de gran alcance convocadas desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia, en agosto.

"El 14 de octubre tendrá lugar una protesta llamada 'Día de Movilización en Preparación para la Huelga contra el Gobierno'", ha dicho la legación, que ha agregado que "se espera que la actividad coincida con otras movilizaciones ese día, por lo que podría causar afectaciones en el tráfico, cierres de carreteras y retrasos en el transporte público en el centro de Bogotá".

En un comunicado, la representación diplomática ha señalado que "los ciudadanos estadounidense deben estar atentos a las actualizaciones locales para obtener la última información, evitar las protestas, ya que tienen el potencial de derivar en violencia, y planificar rutas alternativas (para sus desplazamientos)".

Además, la Embajada recomendó a sus ciudadanos que "lleven poca o ninguna joyería y pocos objetos de valor", que "mantengan un perfil bajo" y que "eviten usar su teléfono móvil en público". "No se resistan físicamente a ningún intento de robo", ha apuntado, al tiempo que ha reiterado la recomendación de que "sigan los medios locales" para mantenerse informados sobre la situación.

La jornada de movilizaciones fue convocada por organizaciones sindicales, docentes y estudiantiles, además de diversos grupos políticos, en el marco de un paro nacional que estará acompañado por un refuerzo del dispositivo de seguridad en Bogotá.

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