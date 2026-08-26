De la Espriella firma cerca de 30 extradiciones en sus primeros 16 días de gobierno

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha firmado cerca de una treintena de extradiciones durante sus primeros 16 días al frente del Ejecutivo, en el marco de la ofensiva que su gobierno ha anunciado contra el crimen organizado y transnacional.

Las medidas están relacionadas con “múltiples delitos”, según informó el propio mandatario a través de un breve video publicado en redes sociales, en el que aparece acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, Andrés Barreto.

En el registro, Barreto cifró en “más o menos 30” las extradiciones firmadas por el jefe del Ejecutivo colombiano, aunque ninguno de los dos entregó mayores detalles sobre las identidades de las personas involucradas o los países que han solicitado sus traslados.

"Vamos a seguir firmando más extradiciones", advirtió De la Espriella, quien posteriormente aseguró que "se acabaron los tiempos en que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un armario".

El mandatario recalcó además que durante su administración se irá "con toda contra el crimen organizado y el crimen transnacional", reafirmando así una de las principales líneas de acción de su gobierno en materia de seguridad y cooperación internacional.

CINCO EXTRADICIONES AUTORIZADAS

El pasado 12 de agosto, De la Espriella firmó una serie de resoluciones ejecutivas para autorizar la extradición de cinco personas que eran requeridas por la Justicia de distintos países, en el marco de investigaciones en su contra, según informó el diario colombiano El Espectador.

Entre los casos se encuentra Diego Alberto Londoño, quien será enviado a Perú. También fueron autorizados los traslados de Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García Rodríguez, solicitados por Estados Unidos.

A ellos se suman Jorge Luis Mojica Ortiz, requerido por la Justicia de República Dominicana, y Roderick Aldair Morales Delgado, quien será trasladado a Panamá.

Estas cinco resoluciones forman parte de las cerca de 30 extradiciones que, según el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, ya han sido firmadas por De la Espriella durante sus primeros 16 días de gestión.

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