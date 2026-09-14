De la Espriella anuncia protocolo para autorizar el ingreso de la Policía a universidades públicas en casos de violencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo protocolo de seguridad que permitirá autorizar el ingreso de la Policía Nacional a las universidades públicas cuando las manifestaciones al interior de los campus deriven en hechos de violencia.

La medida ha generado malestar en la comunidad universitaria, desde donde se cuestiona que esta decisión pueda afectar la independencia y la libertad académica que la Constitución reconoce a las instituciones de educación superior.

"He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades", ha explicado el mandatario.

De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución, que establece que las universidades tienen sus propias directivas y se rigen por sus estatutos, no puede convertirse en una "patente de impunidad".

En esa línea, afirmó que la Policía será la "primera autoridad operativa" para enfrentar situaciones que impliquen violencia, alteraciones extraordinarias del orden público o delitos al interior de los recintos universitarios.

"La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades en el país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta", ha señalado.

El mandatario también reconoció que "las universidades tienen autonomía" y que se trata de una cuestión que "no está en discusión. "La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", ha reiterado.

De acuerdo con De la Espriella, el objetivo de la medida es proteger tanto a los estudiantes como al Estado frente a hechos de violencia registrados durante algunas manifestaciones.

"No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", ha dicho.

En la misma línea, el presidente lanzó una dura advertencia contra quienes participen en actos violentos al interior de los recintos universitarios: "Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate: no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo", ha agregado.