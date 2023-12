Dan a conocer los mensajes que Nicolás Zepeda pidió traducir al japonés tras la desaparición de Narumi Kurosaki

En la sexta jornada del juicio contra Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de Narumi Kurosaki, se revelaron traducciones que pidió a una conocida tras la desaparición de su expareja.

Según consignó Meganoticias, este lunes, Rina Sakamaki testificó que el “11 de diciembre de 2016 recibí un mensaje de Nicolás Zepeda", lo cual le “extrañó porque hacía mucho tiempo que no me escribía. Me explicó que estaba en Chile y que quería hacerme unas preguntas sobre la lengua japonesa".

"Me hizo preguntas sobre cómo escribir cuando uno iba de viaje, cuando uno iba solo o acompañado", recordó Sakamaki.

De acuerdo a su testimonio, el chileno le comentó que "quería conocer las diferencias entre el femenino y el masculino" y que le “pidió cómo presentar un novio a la familia en estilo femenino". "Cuatro días después me pidió que borrara nuestras conversaciones por Messenger. La razón que me dio fue que había rumores sobre Narumi y él no quería tener problemas con eso", detalló.

En esta línea, la testigo mencionó que "no tenía relación con Narumi por lo que no veía por qué podrían relacionarme con eso". "Yo soy estudiante de Tokyo y no tengo nada que ver con la universidad de Tsukuba", acotó.

"Lo sentí tan incómodo que accedí a borrar los mensajes, ya que no contenían nada importante para mí", manifestó

Asimismo, relató que le dijo a Zepeda que “los había borrado, pero me pidió que le mandara una captura mostrando que los había borrado. Me puse triste porque él no me había creído".

Además, Sakamaki contó que tenía amigos que conocían a Narumi y a su familia, a quienes les habló sobre la solicitud que le había realizado Zepeda. "Comparando con los mensajes que recibió la familia de Narumi me di cuenta de que eran exactamente iguales a los que yo le había traducido a Nicolás, un copy paste", recalcó.

De esta forma, aseguró que fue “un copia y pega real de mis frases. Me asusté mucho cuando noté esta similitud" y señaló que "luego de esto decidí ir a la policía".

Según la testigo, una de las frases que el chileno le pidió traducir fue "I have a new boyfriend (tengo nuevo novio)".

Al ser consultada sobre que le llamó la atención de la petición, Sakamaki sostuvo que fue la traducción de "acabo de conocer a un nuevo novio" y "Voy solo". "Todo esto mientras me pedía que tradujera como si fuera yo hablando familiarmente, el tono era amigable y el género femenino", añadió.

Respecto a esta declaración, Zepeda expresó que "es perturbador ver a tus amigos dar testimonio en tu contra" y afirmó que "tenemos recuerdos diferentes".

Tras ser consultado sobre por qué no le pidió a Narumi que le tradujera las frases, Zepeda argumentó que "no todas las personas que hablan un idioma conocen la sintaxis. Prefiero hablar con personas que la conocen, como es el caso de Rina".

Por otro lado, Megumi Sugisaki entregó su testimonio durante este lunes y dijo que el chileno le pidió que le tradujera una frase, la cual decía "me voy de viaje, voy a tomar el tren por lo que no tendré wifi".

A diferencia del primer testimonio, esta petición fue realizada dos meses antes de la desaparición de Narumi y según Sugisaki, Zepeda le pidió borrar los mensajes.

