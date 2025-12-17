Cuba enfrenta una grave epidemia de enfermedades virales transmitidas por mosquitos en medio de un colapso sanitario

Esta llega en un momento de crisis extrema que afecta al sistema sanitario con escasez de medicamentos, limitaciones diagnósticas y la percepción generalizada entre los cubanos de que automedicarse en casa es mejor que acudir a uno de los hospitales de la isla.

Las autoridades sanitarias reconocen al menos 47 muertes por los arbovirus, aunque expertos y activistas creen que muchas otras no se registran o el gobierno las atribuye a otras causas, por lo que el número podría ser mucho mayor.

Fuentes consultadas por BBC Mundo aseguran conocer varios casos cercanos de fallecidos a causa del "virus" en los últimos meses.

Los nuevos contagiados de chikungunya crecieron un 71% en solo 7 días, según indicó la semana pasada el Ministerio de Salud Pública de Cuba, mientras la OPS cifró en 25.995 el total de casos de esta enfermedad.

Sin embargo, gran parte de los enfermos rehúsan acudir a los centros médicos si no se encuentran muy graves, por lo que se desconoce la cifra real.

"El virus" y sus efectos

BBC Mundo habló con varios cubanos que relataron desde la isla su experiencia con el virus.

"Estaba trabajando y sentí como un dolor en la rodilla, como un peso fuerte. Cuando me fui a levantar de la silla no podía, caminar me era muy complicado. Así fue como empezó", recuerda Hansel, ingeniero de 31 años de La Habana.

Esto ocurrió hace aproximadamente dos meses. Al día siguiente, sus síntomas empeoraron.

"Amanecí ya con dolores en todo el cuerpo, las articulaciones, los pies, los dedos, las dos rodillas, la espalda baja, los hombros, las muñecas, los dedos de las manos…"

Hansel define lo que padecía como "una especie de artritis, como si de repente fueras una persona anciana".

A esto le siguieron tres días de fiebre alta, con hasta 39ºC, que se combinaron con los dolores.