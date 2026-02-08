Cuba critica ayuda humanitaria de EE.UU. y acusa “oportunismo político grosero”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó duramente el ofrecimiento de ayuda humanitaria planteado por Estados Unidos, asegurando que el gesto tiene “propósitos políticos” y un carácter “groseramente oportunista”, según declaraciones difundidas este sábado por medios internacionales.

Rodríguez calificó el paquete de asistencia como un “ofrecimiento tardío, limitado y sobrepreciado”, orientado a un “grupo de personas con fines políticos”, y aseguró que no responde a las verdaderas necesidades de la población cubana.

El Gobierno estadounidense anunció recientemente que destinará 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, recursos que serán gestionados por la Iglesia Católica y distribuidos en la isla a través de parroquias locales. Este monto se suma a otros envíos tras catástrofes recientes, pero ha sido considerado insuficiente por La Habana.

En sus críticas, el canciller cubano afirmó que la relación entre ambos países está definida por una “guerra económica despiadada y prolongada”, que ha afectado a varias generaciones y que responde a una política de bloqueo y agresión que, a su juicio, debe cambiar.

La crítica se produce en medio de un contexto diplomático tenso, marcado por presiones económicas de Estados Unidos sobre suministros de hidrocarburos y amenazas de aranceles a terceros países que vendan petróleo a Cuba, así como debates sobre la situación humanitaria en la isla

