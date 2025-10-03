Cuatro fallecidos deja ataque de Estados Unidos a un "buque narcotraficante" frente a las costas de Venezuela

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó sobre un nuevo ataque contra un “buque narcotraficante” que navegaba en aguas internacionales cerca de las costa de Venezuela.

El hecho que se produjo este viernes se saldó con cuatro fallecidos.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”, dijo.

Hegseth reiteró que la Inteligencia estadounidense confirmó “sin lugar a dudas” dicha embarcación “traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico”.

El secretario de Defensa aseguró que "¡estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”.

VIDEO:

PURANOTICIA