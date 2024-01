Cuán viable es que se aplique el modelo económico chino en Venezuela como desea el gobierno de Maduro

El politólogo Ricardo Sucre, quien le ha estado haciendo seguimiento al acercamiento entre China y Venezuela durante las últimas dos décadas, destaca del modelo chino una característica que considera esencial y que no ve en la Venezuela de Maduro: un proceso de planificación por parte del Estado .

“Cuando se habla de modelo chino es una figura para sintetizar una idea, pero eso en Venezuela no existe como tal. No tenemos un proceso de reforma. Aquí hay una cierta liberalización de controles, de precios, se permite el uso del dólar como referencia. Pero la idea de un proceso de reformas que viene desde el Estado, eso todavía aquí no existe”, afirma.