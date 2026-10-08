Cuáles son los reclamos de los estudiantes que están participando en las violentas protestas que sacuden a Francia

La plataforma online francesa Parcoursup, que asigna plazas en la educación superior, es otro punto conflictivo.

La frustración tiene raíces profundas. Aproximadamente el 80% de los alumnos de cada promoción aprueba el bachillerato, lo que da acceso a una plaza universitaria, aunque no necesariamente a la que desean.

Esto genera una competencia feroz por las carreras más demandadas y una gran ansiedad por el proceso de admisión universitaria, uno que muchos consideran poco transparente.

Esas quejas son reales. Pero, ¿explican por sí solas la forma que ha adoptado el movimiento de protesta? ¿Cómo se compara Francia con otros países?

Según un informe reciente de la OCDE, el gobierno francés gasta más por alumno de liceo que la media de la Unión Europea en educación secundaria superior.

La escasez de profesores es, sin duda, grave, pero no peor que en otros lugares. Según los indicadores de la OCDE, es incluso menor —quedan menos puestos vacantes—, aunque los profesores franceses reciben salarios relativamente bajos.

Las jornadas escolares hasta bien entrada la tarde son un problema para los alumnos franceses. Esto se debe principalmente a las largas pausas para el almuerzo y a los horarios complejos, más que a la necesidad de compensar las vacaciones, que no son especialmente largas en comparación con otros países de la UE.

La jornada escolar prolongada siempre ha sido una triste realidad de la vida escolar francesa y difícilmente puede explicar el estallido actual. Tampoco la presión generada por un sistema de educación superior disfuncional.

En la mayoría de los países europeos, entre el 80% y el 90% de los jóvenes finalizan la educación secundaria, y la competencia por conseguir buenas plazas universitarias genera estrés también en otros ámbitos.