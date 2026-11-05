Crisis en Paraguay: Santiago Peña se someterá a juicio político horas después de anunciar su renuncia

El presidente Santiago Peña publicó un mensaje informando que atenderá al juicio político que avanza en el Congreso.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", escribió en X.

"Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", continuó.

Aseguró que cooperará con las investigaciones sobre las presuntas malversaciones en el caso del Ueno Bank, que ha dejado a miles de ahorradores sin acceso a sus fondos.