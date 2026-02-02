"¿Crees que eres el mismísimo diablo?": La inédita entrevista a Epstein que forma parte de los archivos publicados en EE.UU.

En una sección, también se interroga a Epstein sobre su riqueza y le preguntan si su dinero es "sucio".

"No, no lo es" , replica. Cuando se le pregunta por qué no lo es, el financiero convicto responde: "Porque me lo gané" .

"LA ÉTICA ES UN TEMA COMPLEJO"

"Pero te lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad? Que hacen cosas terribles solo para ganar más dinero", replicó el entrevistador.

"La ética siempre es un tema complejo", responde Epstein antes de afirmar que donó dinero para "ayudar a erradicar la polio en Pakistán e India".

Más tarde, el entrevistador le pregunta si es un "depredador sexual de clase tres".

"Nivel 1... soy el más bajo", respondió Epstein.

"¿Pero un criminal?", dijo el periodista. "Sí", asiente Epstein.

El video forma parte de los millones de archivos publicado por el DoJ.

Muchos de ellos incluyen importantes censuras. La ley exige que los tachones solo se realicen para proteger a las víctimas o información que se esté investigando. También exige un resumen de qué fue censurado y su fundamento legal.

Epstein murió en agosto de 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos en un amplio caso de tráfico sexual.