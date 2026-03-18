Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela durante más de una década, fue destituido de su cargo este miércoles.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la designación como nueva autoridad del general Gustavo González López.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", escribió la gobernante en un mensaje publicado en X.

Padrino fue nombrado por Nicolás Maduro como ministro de Defensa en octubre de 2014 y terminó convirtiéndose en uno de los ministros que más tiempo ha estado en funciones en toda la historia de Venezuela.

Fue una pieza importante durante el breve golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, pues en aquel entonces, comandaba una unidad de blindados acantonada en Fuerte Tiuna (Caracas) que no aceptó unirse al levantamiento.

A lo largo de la presidencia de Maduro, y con Padrino en el ministerio de Defensa, los militares en Venezuela se vieron cada vez más implicados en áreas distintas a la seguridad de la nación, ganando espacios dentro del gobierno, al punto que más de un tercio del gabinete llegó a estar integrado por militares activos o retirados.

El general fue considerado durante todo este tiempo como una pieza clave para mantener la estabilidad y el apoyo de los militares al gobierno chavista, a pesar de las dudas y críticas que fueron aumentando con los años en torno a la legitimidad del gobierno.