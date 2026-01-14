Costa Rica construirá una nueva cárcel de máxima seguridad inspirada en la megaprisión de Bukele en El Salvador

BBC Mundo entrevistó el pasado junio al ministro de Justicia y Paz costarricense, Gerald Campos, que ofreció algunos detalles del proyecto.

Campos asegura que, gracias a la cooperación técnica de El Salvador, el país ha ahorrado US$25 millones , ya que el nuevo centro penitenciario tendrá un costo estimado de US$35 millones respecto a los US$60 millones inicialmente presupuestados.

La prisión se financia con recursos del presupuesto nacional, sin recurrir a endeudamiento externo, y debería estar lista para este año 2026.

Por qué Costa Rica necesita una nueva cárcel

El sistema penitenciario de Costa Rica atraviesa una situación crítica debido al hacinamiento en las prisiones, aseguró el ministro.

Las instalaciones han quedado en su mayoría obsoletas tras décadas de falta de inversión, y el paulatino aumento de la población reclusa desde 2022 desborda las capacidades de acogida de los 20 centros penitenciarios del país centroamericano.

Las prisiones costarricenses albergaban en 2025 a unos 18.061 reclusos, en comparación con los 14.907 del año 2022, según datos del Ministerio de Justicia y Paz.

Este organismo cifraba en un 34,4% el exceso de población en las cárceles.